



Израильский стартап поставит водородные технологии японской Sumitomo Corporation

Израильская компания подписала стратегическое соглашение с крупным японским конгломератом на поставку своей технологии для производства водорода, который многие считают источником "зеленой" энергии в будущем.



Согласно объявлению на прошлой неделе, компания H2Pro из Кесарии будет сотрудничать с Sumitomo Corporation со штаб-квартирой в Токио в рамках сделки на сумму 250 миллионов долларов к 2030 году.



H2Pro обладает исключительной лицензией на производство электролизера, разработанного в рамках энергетической программы Grand Technion в Университете Технион в Хайфе.



Водород не существует сам по себе в природе, но связан с другими молекулами, образуя воду (водород и кислород) или углеводороды (водород и углерод), содержащиеся в нефти и природном газе.



С помощью электролизера можно выделить водород из воды. Если электричество, используемое для этого, поступает из возобновляемых источников, таких как солнце, водород называют "зеленым".



Хранение и транспортировка водорода в виде газа является сложной задачей, не в последнюю очередь потому, что он занимает много места.

Поэтому он часто соединяется с азотом с образованием аммиака, который в жидком состоянии имеет гораздо меньший объем.



Опять же, если возобновляемые источники используются для выработки относительно небольшого количества электроэнергии, используемой в химическом процессе производства аммиака, то его тоже можно назвать зеленым.



Sumitomo Corporation заинтересована в производстве и продаже зеленого аммиака, который имеет потенциал не только в качестве безуглеродного удобрения в сельском хозяйстве, но и в качестве источника экологически чистой электроэнергии и топлива для таких отраслей, которые трудно обезуглеродить, таких как судоходство. Японская фирма планирует интегрировать технологию электролизера в 2025 году.



H2Pro в настоящее время строит пилотный проект мощностью 0,4 кг, способный производить 200 кг водорода в день.



Его завод в промышленной зоне недалеко от Назарета, Израиль, начнет производить первые коммерчески доступные электролизеры в 2024 году.

