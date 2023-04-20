



Израильский стартап получит разрешение на производство альтернативного молока

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил в среду, что израильскому стартапу в области пищевых технологий будет дан “зеленый свет” на альтернативное кисломолочное производство. Tech12 сообщил, что получателем разрешения является израильская Remilk, разработчик кисломолочных и молочных продуктов.



В этом году компания Remilk получила разрешение регулирующих органов на продажу своих продуктов в Сингапуре и письмо от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США о том, что ее альтернативный сывороточный белок можно безопасно использовать в пищевых продуктах.



Компания Remilk, основанная в 2019 году, производит молочные белки с помощью процесса ферментации на основе дрожжей, который делает их “химически идентичными” белкам, присутствующим в коровьем молоке. Стартап утверждает, что результат на 100% похож на “настоящее” молоко, но не содержит лактозы, холестерина, гормонов роста и антибиотиков. Remilk воссоздает молочные белки, используя гены, которые кодируют, и внедряя их в одноклеточные микробы. Затем продукт дегидрируют и получают порошок.



Нетаниягу сделал это заявление во время визита в Реховот на встрече с производителем мясных продуктов Steakholder Foods в среду вечером. Во время визита он продегустировал рыбу и мясо, изготовленные на предприятии.



“Это глобальная революция”, – сказал премьер-министр. “Израиль является мировым лидером в области альтернативного белка, и мы позаботимся о том, чтобы продолжать лидировать”.



Израиль занял второе место после США по инвестициям в альтернативные белки в 2022 году, при этом местные стартапы в этой области привлекли около 454 миллионов долларов капитала, согласно отчету Good Food Institute Israel, некоммерческой организации, продвигающей исследования и инновации в пищевой технике.



В 2022 году правительство Израиля объявило пищевые технологии одним из пяти новых национальных приоритетов для значительных инвестиций в течение следующих пяти лет. Ранее в этом году Управление по инновациям Израиля объявило о плане с бюджетом до 50 миллионов шекелей по созданию научно-исследовательского центра для технологии ферментации микроорганизмов, таких как дрожжи или грибы, для производства альтернативных белков в более крупных масштабах и поддержки преимущества страны в этой области.