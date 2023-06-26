



Израильский стартап по подбору персонала в сфере ИИ обвиняют в мошенничестве

Joonko, основанный в Израиле стартап, разработавший программную платформу для подбора персонала на основе искусственного интеллекта, помогающую внести разнообразие на рабочем месте, предположительно ввел инвесторов в заблуждение согласно расследованию, которое показало, что его основатель и генеральный директор были вовлечены в “мошеннические действия”.



Как пишет The Times of Israel, согласно результатам обширного расследования, проведенного советом директоров Joonko и некоторыми ее инвесторами, Иллит Раз, израильский основатель и генеральный директор стартапа, “занималась вопиющими, неэтичными и мошенническими действиями, которые нанесли ущерб компании и ее акционерам“.



В ответ на обвинения Раз “добровольно“ ушла в отставку и покинула компанию, говорится в заявлении совета директоров Joonko.



“Масштабы ситуации все еще расследуются, и рассматриваются следующие шаги“, — говорится в заявлении.



Совет стартапа заявил, что расследование было начато для проверки деятельности генерального директора после “искажений в финансовой отчетности компании“.



“В частности, правление и другие исполнительные директора компании потеряли уверенность в способности генерального директора выполнить неоднократные просьбы о разработке и поддержке внутренней финансовой функции в рамках роста компании и ее бизнеса“, — заявил совет директоров Joonko.



Раз основала Joonko в 2016 году, заявив, что как женщина, занимающаяся технологиями, она лично была свидетелем основных препятствий на пути к найму недооцененных талантов и стремилась использовать технологии ИИ, чтобы внести разнообразие на рабочем месте.



Названная в честь японской альпинистки Дзюнко Табей, которая стала первой женщиной, достигшей вершины Эвереста в 1975 году, компания Joonko разработала программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое точно определяет подходящих кандидатов и сопоставляет их с подходящими ролями в компаниях, с которыми она сотрудничает. Компания делает это, создавая большую сеть проверенных кандидатов в разных секторах, уделяя особое внимание потенциальным сотрудникам из недостаточно представленных сообществ.



Компания Joonko со штаб-квартирой в Нью-Йорке также имеет научно-исследовательский центр в Израиле, в котором по состоянию на ноябрь прошлого года работает 36 человек.



