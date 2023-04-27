



Израильский стартап по обмену электромобилями куплен за 34 миллиона долларов

Основанная в Израиле компания Envoy Technologies, разработчик программной платформы для совместного использования электромобилей, была приобретена дочерней компанией американского оператора зарядных станций для электромобилей Blink Charging за 34 миллиона долларов.



Созданная в 2017 году израильскими предпринимателями Ариком Охана и Ори Сагие, компания Envoy создала платформу совместного использования электромобилей, управляющую парками электромобилей.



Идея состоит в том, что совместное использование электромобилей становится привилегией, предлагаемой роскошными многоквартирными домами, отелями и рабочими местами. Услуга совместного использования электромобилей по требованию оплачивается по часам или по дням с использованием мобильного приложения для резервирования и доступа к транспортным средствам, страховки водителя, технического обслуживания и станций зарядки электромобилей на месте.



Сделка о слиянии заключена на фоне того, что в последние месяцы технологические компании изо всех сил пытались привлечь новое финансирование из-за спада на финансовых рынках и более высоких процентных ставок в сочетании с перспективой глобального экономического спада.



Envoy разместил более 300 электромобилей в более чем 150 многоквартирных домах и офисных зданиях и установил более 150 зарядных станций для электромобилей в США. Фирма использует различные бренды электромобилей, включая Tesla (Model S, 3, X, Y), Rivian R1T, Porsche Taycan, Polestar 2, Audi e-tron, Chevy Bolt и Nissan Leaf.



“Envoy и Blink Mobility предоставляют услугу “попробуй, прежде чем купить”, позволяющую людям ощутить жизнь в электромобиле до полной отдачи”, – объяснил Охана.

