



Израильский стартап Constru выставлен на продажу

Согласно первому отчету, представленному в пятницу доверенным лицом компании, израильский стартап Constru, заявивший, что его финансирование пострадало из-за предстоящей судебной реформы, выставлен на продажу.



В отчете сообщается, что доверительный управляющий Данит Римон, руководитель группы практики неплатежеспособности и реструктуризации Arnon, юридической фирмы Tadmor-Levy, выставил компанию на продажу и потребовал продления постановления о приостановлении производства по делу компании. Раймон также запросил у судьи Хагая Бреннера разрешение на увольнение любого из сотрудников компании.



Доверительный управляющий заявил в отчете, что "в свете финансового положения компании, с чрезвычайно низкими суммами на ее счетах, которые не позволяют на данном этапе покрыть ее текущие расходы, только сделка быстрой продажи, в которой покупатель купит компанию целиком позволит максимально погасить долг перед кредиторами и позволит оздоровить компанию и сохранить занятость значительной части ее сотрудников".



В отчете также сказано, что доверительный управляющий ведет переговоры с несколькими сторонами и даже опубликовал приглашение внести предложения. Доверительный управляющий заявляет, что "поскольку некоторые сотрудники компании являются важным и критическим компонентом процесса продажи, и принимая во внимание, что на счету компании на сегодняшний день недостаточно средств для выплаты заработной платы работникам, существует реальная необходимость быстро продвигать сделку купли-продажи, особенно принимая во внимание, что ряд сотрудников, которым не выплачивается заработная плата более двух месяцев, являются необходимым элементом для успешной продажи".



Constru обратился в Окружной суд Тель-Авива за финансовой помощью в конце марта, заявив, что столкнулся с "идеальным штормом", в том числе из-за "растущей обеспокоенности инвесторов вкладывать средства в Израиль ввиду приближения судебной реформы".



По данным компании, "ряд инвесторов, в том числе ведущий инвестор в текущем инвестиционном раунде, отказались от своего предыдущего намерения инвестировать в компанию", что помешало Constru завершить раунд вовремя.



В настоящее время долг компании составляет 4,5 миллиона долларов.



Constru разрабатывает и коммерциализирует платформу искусственного интеллекта для строительных процессов. Он был создан в 2017 году и принадлежит нескольким разным владельцам, в том числе венчурным фондам, инвестировавшим в компанию. Всего компания привлекла около 19,5 млн долларов. Компанию возглавляют генеральный директор и соучредитель Майкл Сассон и соучредитель и главный инженер по инновациям в строительстве Шалом Беллаиш.