



Израильский стартап Constru обвиняет в неплатежеспособности судебную реформу

Израильский стартап Constru обратился в Окружной суд Тель-Авива за финансовой помощью, утверждая, что на его финансирование повлияла продолжающаяся судебная перестройка. Компания утверждает, что столкнулась с “идеальным штормом” из-за “растущей озабоченности инвесторов вкладывать средства в Израиль ввиду приближающейся судебной перестройки”.



Окружной суд назначил адвоката для надзора за делом, а также временного доверенного лица компании, которые наложили запрет на возбуждение или продолжение судебного разбирательства против Constru. В настоящее время долг компании составляет 4,5 миллиона долларов. Constru разрабатывает платформу искусственного интеллекта для строительных процессов. Компания была создана в 2017 году и принадлежит нескольким владельцам, в том числе венчурным фондам, инвестировавшим в компанию. Всего компания привлекла около 19,5 миллионов долларов.



Constru сообщила суду, что “среди клиентов компании – ведущие строительные компании в Израиле, такие как Ashstrom Group (также акционер) и YH Demari, а также ведущие строительные компании в США, Корее и Японии”. Компания заявила, что оказалась втянутой в “беспорядки, потрясшие израильскую индустрию высоких технологий из-за глобального экономического кризиса, краха зарубежных банков и из-за растущих опасений инвесторов”.



Назначенный судом временный управляющий в настоящее время работает над процессом продажи компании и ведет переговоры с потенциальными претендентами.