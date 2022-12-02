



Израильский стартап Bizzabo объявляет о втором раунде сокращений

Израильский стартап Bizzabo объявил об очередном раунде увольнений - втором в этом году.



Об этом сообщает Globes.



Компания, которая разрабатывает технические платформы для физических, виртуальных и гибридных мероприятий и конференций, сообщает, что увольняет 100 сотрудников, что составляет 40% ее рабочей силы.



В июле прошлого года Bizzabo уволила 120 сотрудников, 35 из которых находились в Израиле.



В этот раз, вероятно, сокращения снова коснутся израильских сотрудников компании.