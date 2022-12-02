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Израильский стартап Bizzabo объявляет о втором раунде сокращений
02.12.2022 12:32 Ольга Белозерова

Израильский стартап Bizzabo объявляет о втором раунде сокращений

Израильский стартап Bizzabo объявил об очередном раунде увольнений - втором в этом году.

Об этом сообщает Globes.

Компания, которая разрабатывает технические платформы для физических, виртуальных и гибридных мероприятий и конференций, сообщает, что увольняет 100 сотрудников, что составляет 40% ее рабочей силы. 

В июле прошлого года Bizzabo уволила 120 сотрудников, 35 из которых находились в Израиле.

В этот раз, вероятно, сокращения снова коснутся израильских сотрудников компании. 

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