



Израильский производитель получил награду “Лучший односолодовый виски в мире”





Израильская компания по производству виски Milk & Honey (M&H) была удостоена звания “лучший в мире односолодовый виски” по версии The World Drinks Awards.



The World Drinks Awards описывает напиток как “Фруктовый аромат цитрусовой цедры и белого персика с примесью древесных нот”. Сладкий на вкус, этот виски имеет ароматы золотого сиропа, ванили, тропических фруктов и чая со льдом, а также дубовых ароматов с оттенками аниса и лимонной цедры”.



M&H была основана в 2013 году Галом Калькштейном и стала первой винокурней по производству виски в Израиле. Вся продукция, которую производит винокурня, кошерна.



Винокурня из Тель-Авива заявила, что секрет ее успеха – израильский климат.

“300 солнечных дней в году в Израиле и средиземноморский климат являются нашим самым большим преимуществом. Созревание в жарком климате означает, что наш виски стареет быстро, но очень изящно. Виски, приготовленный в более теплую погоду, приобретает особый терруар, который дает уникальные вкусы, несколько отличающиеся от их аналогов из Старого Света. Наши методы, техника и оборудование основаны на многовековых знаниях, и мы сохраняем традицию выдержки не менее трех лет”, – говорится на сайте M&H.

Это не первая награда винокурни, которая получила уже восемь наград за качественный виски на World Whiskeys Awards. Компания имеет статус “Крафт-производитель года”, “Бренд-новатор года” и “Мастер-дистиллятор года”.



Кроме того, M&H выиграла APEX Dead Sea на Frankfurt International Trophy 2022, а также две золотые медали на Всемирном конкурсе спиртных напитков в Сан-Франциско в 2022 году за Elements Sherry и Elements Peated.



Виски продается в 40 странах мира.