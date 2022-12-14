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Израильский производитель мясных продуктов поднимает цены
14.12.2022 22:00 Евгения Маркова

Израильский производитель мясных продуктов поднимает цены

Ведущий производитель продуктов из переработанного мяса в Израиле "Зоглобек"  объявил сегодня, в среду, о повышении цен на 9,8%. По данным компании, рост цен связан с подорожанием мяса курицы и индейки более чем на 30%.
 
По словам Рана Акермана, генерального директора "Зоглобек" за последние 12 лет большая часть сырья, упаковочных материалов, налогов и тарифов на  электричество и воду подорожали на двузначные цифры.

"Рост цен такого масштаба приносит нам убытки. Реальное обновление цен, которое требуется от нас, чтобы справиться с волной повышения цен, находится в размере 20%, но мы решили поднять цены на минимально возможном уровне до 9,8%. Мы будем продолжать поглощать большую часть роста цен, надеясь, что также увидеть снижение цен на некоторые из наших расходных материалов и сырье в будущем", - добавил Акерман.
 

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