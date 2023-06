Израильский производитель дронов Percepto привлек $67 миллионов инвестиций

Percepto, израильский производитель автономных беспилотных летательных аппаратов, которые контролируют и инспектируют критические промышленные объекты, заявил, что получил 67 миллионов долларов в виде акционерного и долгового финансирования серии C, всего через месяц после получения разрешения регулирующих органов на расширение использования коммерческих операций его БПЛА по всей территории США.



Раунд финансирования акционерного и долгового финансирования серии C возглавил Koch Disruptive Technologies (KDT), инвестиционное подразделение американского промышленного конгломерата Koch Industries, наряду с новыми инвесторами.



Компания Percepto, основанная в 2014 году Дором Абухасирой, Саги Блондером, Равивом Разом и Ариэлем Авиталем, на сегодняшний день привлекла более 120 миллионов долларов капитала от инвесторов.



Производитель промышленных дронов использует дроны, частично приводимые в действие роботами, для автоматизации проверок, реагирования на чрезвычайные ситуации и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры и промышленных объектов, таких как электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и шахты.



Дроны могут использоваться, например, для автономных проверок электросетей и оснащены программным обеспечением и технологией компьютерного зрения, которые автоматически загружают изображения и видео линий электропередач в систему управления в облаке. Сбор данных и информации анализируется передовыми алгоритмами искусственного интеллекта для обнаружения малейших изменений и сбоев. Система автоматически отправляет уведомления о таких проблемах, как утечка газа или перегрев, операторам. Это позволяет легко решать разные проблемы, прежде чем они перерастут в дорогостоящие инциденты, такие как сбои в сети.



В прошлом месяце Percepto получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA), который, по словам фирмы, прокладывает путь для “массового развертывания автономных дронов по всей территории США”.



Теперь компания сможет предоставлять любому объекту критической инфраструктуры США дистанционно управляемые автоматические дроны, которые автоматизируют задачи без необходимости получения разрешения регулирующих органов для конкретного участка. Разрешение устраняет логистические и финансовые барьеры, говорится в заявлении Percepto.



В соответствии с условиями, Percepto разрешается выполнять полеты дронов BVLOS на высоте 200 футов над объектами, расположенными на объектах критической инфраструктуры, и вокруг них.



Percepto имеет научно-исследовательский центр в Модиине и офисы в США, в компании работает более 70 человек. Ее программные и аппаратные решения используются клиентами из списка Fortune 500 на шести континентах, включая компании Siemens Energy, Delek US, Koch Industries, ICL Dead Sea Works, итальянскую Enel, Florida Power and Light и Johnson Controls.