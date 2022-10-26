



Израильский парадокс: высокая арендная плата и низкая инфляция

Согласно данным Центрального статистического бюро за сентябрь арендная плата выросла на 0,7%, то есть на 5,6% за год. Весьма вероятно, что давление на повышение арендной платы намного больше, но арендодатели ждут окончания текущих договоров аренды и смены арендаторов.



По статистике 84% арендаторов имеют еще действующие договоры аренды, поэтому арендная плата в сентябре практически не изменилась. Для 12%, которые продлевали аренду своих существующих домов, плата за них выросла на 3,5%, а для 4% новых арендаторов плата за недвижимость выросла на 8%.



“Базовая инфляция в Израиле существенно не отличается от ее уровня в других странах мира”, — говорит главный экономист Meitav Dash Алекс Забежинский.

Причина роста арендной платы кроется, в том числе, в резком снижении продаж новых домов. Например, “по данным Центрального статистического бюро, в августе этого года в Израиле было куплено 2780 новых домов, что почти на 50% меньше, чем в августе 2021 года. Отсюда и спрос на аренду растет”, – говорит Забежинский. “Помимо спроса, рост цен на жилье – 19% за год – заставляет арендодателей искать более высокую прибыль. В самых последних данных рост арендной платы там, где произошла смена арендатора, составил 8%. Вполне вероятно, что такое повышение будет продолжаться, по крайней мере, в течение следующих нескольких месяцев”.