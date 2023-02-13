



Израильский миллиардер планирует выкупить технологическую компанию

В понедельник Unikmind Holdings Ltd. представила предложение в размере 1,51 млрд долларов США для Kape Technologies PLC. В соответствии с предложением Unikmind предлагает заплатить 285 пенсов за каждую акцию Kape, которой она еще не владеет, что на 9,8% выше цены закрытия Kape в 259,50 пенса в пятницу, 10 февраля.



Unikmind принадлежит Тедди Саги и владеет 54,8% выпущенного акционерного капитала Kape. Unikmind заявила, что неизменно поддерживает Kape, но теперь считает, что лучший способ поддержать Kape в ее стратегии — это долгосрочные капиталовложения, осуществляемые вне публичных рынков.



“Взвесив все за и против публичного листинга в условиях текущей макроэкономической неопределенности и вялой торговли на фондовом рынке, а также новых возможностей роста, мы твердо убеждены, что следующая глава в ее корпоративном путешествии Kape должна быть на частной арене”, – заявил Тедди Саги.



Kape сообщила, что правление в надлежащее время напишет акционерам со своим мнением о предложении, но тем временем призвало акционеров не предпринимать никаких действий.



