



Израильский импорт из Китая вырос на 35%

Израильский импорт товаров из Китая, за исключением алмазов, за первые семь месяцев 2022 года вырос на 35% в годовом исчислении.



Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Израиля.



Общий объем израильского импорта из Китая в январе-июле 2022 года составил 7,71 миллиарда долларов США по сравнению с 5,71 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.



Экспорт Израиля в Китай за первые семь месяцев составил 2,68 миллиарда долларов, увеличившись на 6,1% в год.