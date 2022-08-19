Новости » Экономика
Израильский импорт из Китая вырос на 35%
19.08.2022 07:35 Ольга Белозерова

Израильский импорт из Китая вырос на 35%

Израильский импорт товаров из Китая, за исключением алмазов, за первые семь месяцев 2022 года вырос на 35% в годовом исчислении.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Центрального статистического бюро Израиля.

Общий объем израильского импорта из Китая в январе-июле 2022 года составил 7,71 миллиарда долларов США по сравнению с 5,71 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт Израиля в Китай за первые семь месяцев составил 2,68 миллиарда долларов, увеличившись на 6,1% в год.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы