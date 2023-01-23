



Израильские туристы скоро смогут посещать саудовские острова

Саудовская Аравия разрешит израильтянам отдыхать на островах Тиран и Санафир в Красном море, которые она приобрела у Египта в 2016 году. Планируется строительство моста, соединяющего острова с Египтом, сообщает Globes.



Долгосрочное планирование наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана состоит в том, чтобы развивать свою страну и открывать ее миру, включая крупные туристические предприятия вдоль побережья Красного моря вплоть до Эйлатского залива. Саудовцы также планируют превратить острова Тиран и Санафир в оживленные туристические центры с отелями и казино.



Соглашение об установлении морской границы между Египтом и Саудовской Аравией было подписано в 2016 году, несмотря на возражения со стороны некоторых представителей Египта. Тиран и Санафир были возвращены Египту Израилем в рамках мирного соглашения, и некоторые считали острова священной египетской землей. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси даже отложил завершение сделки, несмотря на то, что Верховный конституционный суд Египта отклонил петиции против нее.



Израиль требовал, чтобы передача островов в собственность не нарушала его мирного соглашения с Египтом, в котором предусматривалось, что на них будут действовать многонациональные силы во главе с США. Израиль также опасался, что сделка приведет к тому, что Саудовская Аравия получит контроль над выходом из Эйлатского залива, и хотел гарантировать, что израильские морские перевозки на торговых путях не пострадают.



На данном этапе появилось решение, которое оставит Египту остатки суверенитета, тем самым достигнув двух целей – во-первых, у Египта будет право вето на то, что происходит на островах. Во-вторых, сохранится мирное соглашения и у израильтян появится возможность отдыхать на островах. Владельцы израильских паспортов, въезжающие в Египет из аэропорта Табы или Шарм-эль-Шейха, смогут проводить время в отелях и казино, принадлежащих саудовским компаниям на островах.



Открытие островов Тиран и Санафир для израильских туристов указывает на желание Саудовской Аравии продвигать шаги по сближению с Израилем. Однако это видение будет реализовываться постепенно и путями, не имеющими далеко идущего политического значения.

Источники говорят: “Это будет идти медленным темпом, с дополнительными шагами, которые сблизят страны, но настоящего прорыва еще нет. Нужно немного успокоиться, посмотрим, где находится правительство Нетаниягу”