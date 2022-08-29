



Израильские строительные подрядчики: мы превращаемся в Колумбию



Журналист Гай Варон опубликовал большой материал о гигантском ущербе, наносимом стране повсеместно распространенным феноменом протекшен (рэкета) со стороны бедуинских и арабских банд.



Подрядчики, работающие во всех частях страны говорят: "Мы превращаемся в Колумбию”.



Рэкет превратился в огромную, самостоятельную и полуофицилаьную отрасль экономики, паразитирующую на легитимных бизнесах. Десятки тысяч случаев рэкета в год даже не докладываются властям - по той простой причине, что владельцы бизнесов не только боятся рэкетиров, но и знают, что полиция не сделает ничего.



Авраам, подрядчик с юга страны говорит: На каждой строительной площадке в Негеве, в каждом месте на югу есть “охранник”. Все просто это сглатывают, кусают губы и сглатывают, платят это - все ради того, чтобы закончить строительство. Скажем еще 10 месяцев, вы заплатите еще 30 тысяч, но что делать - такова жизнь”.



Платежи протекшн отличаются от места к месту, но их величину всегда определяет “охрана”. Наличие охраны, однако, не отменяет воровства на стройплощадках. Авраам говорит: "Нет такого места, где у меня чего-нибудь не украли. Я ходил в полицию с видео, с номерами машин, на которых вывозили награбленное. Они даже не открыли дела под предлогом “отсутствия общественного интереса”.



Сбор “протекшен” - организованный бизнес, услуги которого “продаются” и который платит все налоги и НДС. Бандиты открывают частные охранные компании и делают подрядчикам предложение от которого те не могут отказаться - нанять их охранника на свою стройплощадку.



По данным отчета госконтролера за прошлый год, за последние пять лет в Негеве открыты лишь 264 дела о рэкете - в то время как реальности таких дел в сотни раз больше.



Цвика Давид, подрядчик из Гуш-Дана работает на стройках Тель-Авива больше 30 лет. Давид рассказывает о рэкете: “Обычно это - 10-12 тысяч шекелей за охранника, независимо от того, есть он или нет, охраняет он или нет. Каждый подрядчик это абсорбирует, и, в конечном итоге, перекладывает цену на конечного покупателя. Это пересекает границы секторов, но этого нет в еврейском секторе. Это превратилось в индустрию, в источник отмывания денег. Я говорю, что речь идет о проблеме на государственном уровне”.



Оборот строительной индустрии в Израиле составляет 90 миллиардов шекелей в год Большинство строительных площадок - цель гангстеров. Но они более не удовлетворены охраной, они проникают туда где крутятся по настоящему большие деньги - экскавационные работы и инфраструктурные проекты, где каждый контракт стоит миллионы.