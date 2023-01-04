



Израильские страховщики не будут возмещать ущерб от нарушения санкций

Израильские страховые компании, страхующие коммерческие риски, в первые дни 2023 года, по мере обновления полисов, начали уведомлять клиентов, что полисы не будут покрывать ущерб, нанесенный в результате нарушения антироссийских санкций, сообщает "Глобс".



Израиль не вводил собственных экономических санкций против России, однако израильские структуры, в первую очередь – финансовые, выполняют санкционные требования других стран, в первую очередь – США и Европейского союза.



По данным издания, внесение пункта об отказе страхования ущерба от нарушения санкций стало следствием требования, поступившего от международных страховых компаний, занимающихся перестрахованием, то есть распределением рисков местных страховых компаний.



Издание отмечает, что перестраховщики требовали включить пункт об антироссийских санкциях и в индивидуальные страховые полисы – страховка недвижимости или автомобилей – однако это требование было заблокировано Управлением по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных сбережений

