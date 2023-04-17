



Израильские стартапы в сфере здравоохранения привлекли $2,8 млрд в 2022 году

Хотя технологии здравоохранения не защищены от общей макроэкономической среды, в 2022 году они оказались более устойчивыми – капитал, привлеченный в этом секторе, сократился всего на 13% по сравнению с другими высокотехнологичными секторами, в которых совокупный спад составил 43%.

Согласно новому отчету, опубликованному в понедельник, количество медицинских технологических компаний в Израиле увеличилось более чем на 30% с 2015 года до 1810 компаний в 2022 году, в то время как инвестиции в этот сектор выросли на 80% за последние пять лет, достигнув 2,8 миллиарда долларов в прошлом году.



2022 год стал вторым по величине годом с точки зрения привлеченного капитала, превысив общий объем финансирования за 2020 год. Увеличение среднего размера сделок в области технологий здравоохранения стало ключевым фактором роста сектора. Средний размер сделки увеличился более чем вдвое с 6,2 миллионов долларов в 2018 году до 13 млн долларов в 2022 году.



Количество медицинских технологических компаний в Израиле продолжает расти из года в год, но темпы роста в последние годы начали снижаться. В 2022 году была создана 61 новая компания по сравнению со 118 в 2021 году. Эта тенденция к сокращению числа новых компаний, хотя и соответствует тенденциям в других высокотехнологичных секторах, также была обусловлена ​​недавними инвестиционными тенденциями.



В целом на здравоохранение приходится 20% высокотехнологичных компаний в Израиле, и по состоянию на 2022 год в нем занято более 63 000 человек.

Тем не менее, медицинские технологии не застрахованы от общей макроэкономической среды, даже несмотря на то, что они продемонстрировали большую устойчивость, когда речь идет о финансировании, по сравнению с другими секторами в Израиле. В 2022 году капитал, привлеченный в сфере здравоохранения, сократился всего на 13% по сравнению с другими высокотехнологичными секторами, в которых общий спад составил 43%.

Рост медицинских технологий в значительной степени обусловлен цифровым здравоохранением и биотехнологиями.



С 2015 года в Израиле наблюдается значительный рост числа компаний, занимающихся цифровым здравоохранением и биотехнологиями, при этом компании, занимающиеся цифровым здравоохранением, выросли на 95%, а биотехнологические компании увеличились на 34%. Помимо увеличения числа компаний, значительно вырос капитал, привлеченный в цифровое здравоохранение и биотехнологии. В 2022 году два подсектора в совокупности привлекли более 2 миллиардов долларов, что составляет 78% от общего капитала, привлеченного компаниями, работающими в сфере здравоохранения в Израиле, и внесли свой вклад в восемь из 10 крупнейших раундов финансирования израильских технологий в области здравоохранения.