



Израильские стартапы в мае привлекли 550 миллионов долларов

В мае 2023 года израильские стартапы привлекли 550 миллионов долларов. Цифра может быть больше, так как некоторые компании предпочитают оставаться в тени и не всегда афишируют полученные ими инвестиции.



По данным Института национальной политики стартапов SPNI, инвестиции в израильские частные технологические компании сократились до 1,7 миллиарда долларов в первом квартале 2023 года. Инвестиции в израильские частные технологические компании составили всего 2,7 миллиарда долларов за первые пять месяцев 2023 года.

При нынешних темпах израильские стартапы вряд ли соберут в этом году более 7 миллиардов долларов.



В прошлом году израильские стартапы привлекли 10,9 миллиардов долларов в первой половине года и всего 4,1 миллиардов долларов во второй половине года, поскольку резкое падение Nasdaq повлияло на оценку растущих компаний. Сумма, привлеченная в мае 2023 года, соответствует суммам, которые стартапы собирали во второй половине 2022 года.



В мае более крупные раунды финансирования возглавила компания UVEye, занимающаяся инспекцией транспортных средств, которая привлекла 100 миллионов долларов. В ходе других крупных раундов финансирования в прошлом месяце компания по производству сердечных насосов Magenta Medical привлекла 55 миллионов долларов, компания Healthy.io, занимающаяся производством смартфонов в качестве медицинского оборудования, привлекла 50 миллионов долларов, а страховая компания Novidea привлекла 50 миллионов долларов.

