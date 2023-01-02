



Израильские стартапы в декабре привлекли более $500 миллионов

Согласно пресс-релизам, опубликованным “Globes”, в декабре 2022 года израильские стартапы привлекли более 500 миллионов долларов. Цифра может быть больше, так как некоторые компании предпочитают оставаться в тени и не всегда афишируют полученные ими инвестиции.



По данным IVC, в 2021 году израильские частные технологические компании привлекли рекордные 25,6 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года в 10 миллиардов долларов, что само по себе является рекордом.



По данным IVC, израильские стартапы привлекли 13,5 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2022 года. Поэтому, хотя темпы прошлогоднего рекорда значительно ниже, стартапы уже привлекли почти на 50% больше, чем за весь 2020 год. Израильские стартапы привлекли около 15,3 миллиарда долларов в 2022 году – 10,9 миллиардов долларов в первом полугодии, по данным IVC, и около 4,4 миллиарда долларов во втором полугодии.



Низкий показатель за декабрь является еще одним свидетельством замедления мировой технологической индустрии и был даже ниже, чем 700 миллионов долларов, привлеченных в октябре, когда было меньше рабочих дней из-за праздников, и 600 миллионов долларов, привлеченных в ноябре.



В декабре основные завершенные раунды финансирования возглавила компания по кибербезопасности Snyk, которая привлекла 196,5 миллионов долларов. Компания Lumen, занимающаяся приборами для измерения метаболизма, привлекла 62 миллиона долларов, а компания Beehero, специализирующаяся на точном опылении, привлекла 42 миллиона долларов.



Компания по производству растительных белков Equinom привлекла 35 миллионов долларов, платформа искусственного интеллекта Neereality привлекла 35 миллионов долларов, а компания по редактированию изображений Imagen привлекла 30 миллионов долларов.