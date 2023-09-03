



Израильские стартапы в августе привлекли полмиллиарда долларов

В августе 2023 года израильские стартапы привлекли более 500 миллионов долларов. Эта цифра может быть больше, поскольку некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные инвестиции.



За первые восемь месяцев 2023 года израильские стартапы привлекли всего 4,2 млрд долларов по сравнению с 15 млрд за весь 2022 год и рекордными 25,6 млрд в 2021 году.



В августе крупнейший раунд финансирования завершила AI21 Labs, которая привлекла 155 млн долларов. Компания мобильных игр Candivore привлекла 100 млн долларов, компания цифрового здравоохранения TytoCare – 49 млн, а SaaS-компания по управлению рисками идентификации Grip Security – 41 млн.