



Израильские стартапы в августе привлекли $1,1 млрд

Согласно пресс-релизам, опубликованным в августе 2022 года израильские стартапы привлекли 1,1 миллиарда долларов. Цифра может быть больше, так как некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не афишируют полученные ими инвестиции.



По данным IVC, в 2021 году израильские частные технологические компании привлекли рекордные 25,6 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года в 10 млрд долларов и само по себе является рекордом. За первое полугодие сумма инвестиций составила 10,9 млрд долларов, то есть несмотря на темпы прошлогоднего рекорда, стартапы уже привлекли больше, чем за весь 2020 год. Результаты с января по август 2022 года показали, что Израильские стартапы получили финансовые вливания в размере 12,7 млрд долларов.



В августе основные раунды финансирования, которые были завершены, возглавила компания DriveNets, занимающаяся программным обеспечением для облачных сетей, которая привлекла 262 миллиона долларов. Компания по краткосрочной аренде недвижимости Guesty получила инвестиции на 170 миллионов долларов, а кадровая платформа HiBob - на 150 миллионов долларов. Финансирование на 100 млн долларов каждый получили разработчик браузера безопасности Talon Cybersecurity и компания по хранению данных в центрах обработки данных Pliops.

