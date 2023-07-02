



Израильские стартапы привлекли 850 млн долларов в июне





Израильские стартапы привлекли 850 миллионов долларов в июне 2023 года. Цифра может быть больше, так как некоторые компании не всегда афишируют полученные ими инвестиции.



По данным IVC-LeumiTech, инвестиции в израильские частные технологические компании сократились до 3,5 миллиардов долларов за первые шесть месяцев 2023 года по сравнению с 15 миллиардами за весь 2022 год и рекордными 25,6 миллиарда долларов в 2021 году, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года, составлявший 10 миллиардов долларов.



В прошлом году израильские стартапы привлекли 10,9 миллиардов долларов в первой половине года и всего 4,1 миллиарда во второй половине года, поскольку резкое падение Nasdaq повлияло на оценку растущих компаний. Тем не менее июньский показатель был самым высоким с августа 2022 года и может отражать изменение тенденции после роста на Nasdaq в этом году.



В июне более крупные раунды финансирования возглавила компания по лечению воспалений Upstream Bio, которая привлекла 200 миллионов долларов. Компания по кибербезопасности Cyera привлекла 100 миллионов, компания по прогнозированию погоды Tomorrow.io – 87 миллионов, а компания по хирургии позвоночника с дополненной реальностью Augmedics привлекла 82,5 миллиона долларов.



Компания Percepto, производящая беспилотные инспекции, привлекла 67 миллионов долларов, компания NoTraffic, занимающаяся мобильными платформами, привлекла 50 миллионов, компания рекламных технологий Anzu – 48 миллионов, а компания N-Drip, занимающаяся технологиями орошения, привлекла 44 миллиона долларов.