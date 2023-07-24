



Израильские компании на фондовых биржах США терпят убытки

Израильские компании, торгующие на фондовых биржах США, терпят убытки после принятия закона о “разумности”.



Несколько биржевых фондов, которые объединяют израильские компании на биржах США, видят, что цены на их акции упали примерно на 1,5% на утренних торгах, в то время как остальная часть рынка США имеет тенденцию к росту.



Ведущие израильские компании на нью-йоркских биржах, включая Elbit, Wix, Monday.com, SolarEdge и NICE Ltd., демонстрируют тенденцию к снижению. Акции нескольких компаний, таких как Mobileye и Teva растут вместе с остальным рынком.



Базовый индекс Тель-Авивской фондовой биржи TA-125 снизился на 2,32%.



Бизнес-лидеры постоянно предупреждают, что судебная реформа нанесет ущерб экономике Израиля, в том числе порождая неопределенность и препятствуя иностранным инвестициям.



