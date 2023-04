Израильские IT хотят купить несколько мелких украинских аутсорсеров

Израильская компания Mergewave Capital подписала соглашение с разработчиком программного обеспечения Israel IT, в соответствии с которым Mergewave будет искать в Украине IT-компании, подходящие для слияния, сообщил интернет-изданию AIN.Capital соучредитель Mergewave Тарас Бачинский.



В частности, израильская компания планирует приобрести в Украине аутстаффинговые и аутсорсинговые компании со штатом 50-200 специалистов.

Как отмечается, это стратегический шаг для Israel IT, который планирует расширяться на международном рынке.



AIN.Capital сообщил, что сделка может включать покупку Israel IT 51% акций компании. При этом главная цель такого слияния – дальнейший совместный рост.



В самой компании Israel IT работает 300 человек, и она специализируется на разработке корпоративного программного обеспечения. Компания является частью Group 107 Ltd, котирующейся на Тель-Авивской фондовой бирже.



Сделка позволит поглощенной компании получить часть акций Israel IT, а Mergewave Capital будет выступать в качестве инвестиционного консультанта.