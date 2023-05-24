



Израильские инвесторы построят в Украине современный спортивный комплекс

Группа израильских инвесторов из сектора недвижимости возглавляет строительство современного спортивно-развлекательного комплекса в городе Буча. Амбициозный проект с инвестициями примерно в 1,2 миллиона долларов США направлен на оживление региона и обеспечение необходимых мест отдыха для местного населения. Этим летом комплекс площадью 2700 кв. метров откроет свои двери для публики.



До начала конфликта между Россией и Украиной в городе проживало около 40 000 человек. Буча пережила короткую оккупацию и подверглась террору со стороны российских вооруженных сил, прежде чем была освобождена украинскими войсками.



Будущий загородный клуб в Буче, открытие которого намечено на август этого года, расположен в новом современном торговом центре, построенном в городе два года назад. В загородном клубе будут представлены: плавательный бассейн, бассейны с подогревом для детей, специальный бассейн для младенцев, спа-зона с раздевалками, джакузи, сауна, специализированные залы для различных спортивных дисциплин, тренажерный зал, зона для функциональных тренировочные зоны, специально отведенные места для индивидуальных и групповых тренировок, комплекс боевых искусств и центр увлекательных занятий для детей, включающий летние лагеря, разнообразные спортивные секции и игровые комнаты.



“Украинцы пытаются вернуться к нормальной жизни и восстановить свою жизнь, в том числе за счет занятий спортом”, – говорит Алекс Сотовский, специализирующийся на развитии бизнеса и финансовом управлении израильских компаний, работающих в Украине. “Хотя война еще не закончилась, уже наблюдается значительный рост спроса на регистрацию в спортзалах в основных городах страны, и ожидается, что поток будет увеличиваться по мере того, как страна вернется к нормальной жизни”.