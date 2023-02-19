



Израильские фудтех-стартапы занимают второе место в мире по объему инвестиций

В то время как замедление на рынках нанесло ущерб израильским технологиям и привело к сокращению инвестиций примерно на 42% в 21–22 годах, инвестиции в компании пищевой промышленности сократились всего на 18%. При этом Израиль занимает второе место в мире по инвестициям в ферментацию и в растениеводство с 18% и 16% от общего объема мировых инвестиций в эти сектора соответственно.



Инвестиции в израильские компании по производству альтернативных белков за последние два года перешагнули отметку в миллиард долларов. Область включает производство культивируемого мясо, растительных белков и белков на основе ферментации.



Отчет также показывает, что продукты растительного происхождения продолжают расти более высокими темпами, чем продукты животного происхождения. Продажи продуктов растительного происхождения в Израиле в этом году выросли на 8%. Продажи молока растительного происхождения выросли примерно на 15% по сравнению с увеличением на 0,1% молока животного происхождения и составили около 18% от общего объема продаж молока в Израиле в 2022 году.



Foodtech с упором на альтернативные белки был объявлен Национальным советом по гражданским исследованиям и разработкам национальным приоритетом исследований.



“Израиль продолжает лидировать в качестве глобального центра стартапов в области альтернативных белков с более чем миллиардом долларов венчурного финансирования за последние два года и увеличением доли инвестиций в климатические технологии”, – говорит Авив Орен, директор по бизнес-взаимодействию и инновациям Good Food Institute Israel.