



Израильские банки резко ограничат лимиты по кредитным карточкам

Цены растут, а кредитные лимиты сокращаются: В эти дни крупные банки, Апоалим и Леуми, готовятся к резкому сокращению кредитных лимитов по кредитным картам для сотен тысяч клиентов.



Кредитные лимиты предоставляются клиенту бесплатно для совершения покупок по кредитной карте в течение месяца до расчетной даты.



В конце месяца вступит в силу третья и самая значительная фаза с точки зрения объема требуемого сокращения. Это сокращение вытекает из закона от 2017 года, который был навязан банкам и согласно которому кредитные лиимиты в банковской системе уже были сокращены для более чем миллиона клиентов.



Банки обязаны и дальше значительно сокращать общие кредитные рамки для клиентов, чтобы соответствовать положениям закона. Те, кто невнимательно читает сообщения из банка или чьи расходы на жизнь значительно выросли за последний год, могут оказаться в неприятной ситуации, когда в супермаркете или обувном магазине им откажут в кредитной операции. Довольно многим людям пришлось уйти в минус на своем банковском расчетном счете после того, как лимит их бесплатной карты был урезан.



Отмечается значительное увеличение объема отказов в проведении операций по кредитным картам, и это в свете роста цен в экономике и трудностей, с которыми сталкиваются домохозяйства при покрытии растущих расходов. Ожидаемое сокращение еще больше осложнит положение домохозяйств, особенно малообеспеченных слоев населения и пожилых людей, которые зависят от операций по кредитным картам и испытывают трудности с поиском альтернативы беспроцентному кредиту.



Следует отметить, что, вопреки первоначальным надеждам инициаторов закона, исследовательский институт Кнессета около года назад опубликовал данные о том, что сокращение лимита больно ударило по среднему классу в Израиле и не способствовало конкуренции в финансовой системе. Небанковские кредитные компании на самом деле не предлагают клиентам достойной и привлекательной альтернативы кредитному лимиту. И уж точно не для клиентов среднего класса и ниже.



К частным клиентам присоединяются десятки тысяч малых предприятий Израиля, работающих по кредитным картам банка, и вскоре они с удивлением узнают, что праздник закончился. "Большая часть моего потока была основана на лимите кредитной карты банка", - рассказывает владелец бизнеса по печати фотографий и оформлению рамок. "Предыдущее сокращение лимита вынудило меня после отказа в компании, выдающей кредитные карты, обратиться за небанковским кредитом, разумеется, под высокий процент, который только растет. Что мне делать с дополнительным сокращением, которое скоро произойдет? Бог поможет".