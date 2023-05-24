



Израильские банки показали высокую прибыль, но она не устойчива – BOI

Финансовая система Израиля сильна, но очень высокая прибыль банков, зарегистрированная в первом квартале, не является устойчивой, заявил в среду Банк Израиля.



Пять крупнейших банков страны зафиксировали совокупную чистую прибыль в размере 6,3 миллиардов шекелей в первом квартале, чему способствовали повышение инфляции и процентных ставок, которые резко подняло процентный доход, что позволило банкам увеличить дивиденды и программы выкупа акций. Центральный банк отметил, что средняя рентабельность собственного капитала в размере 16,4% была самой высокой с 2006 года. Некоторые банки достигли 20%.



“20% сейчас похожи на всплеск”, – говорит Яир Авидан, банковский инспектор Банка Израиля, добавляя, что многие активы в Израиле связаны с инфляцией. “Второй квартал будет таким же, но дальнейшие перспектив не так устойчивы”.



В условиях высокой инфляции центральный банк в понедельник повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до максимума в 4,75%, что стало 10-м повышением за более чем годичный цикл ужесточения, в результате которого ставка поднялась с 0,1%, что привело к резкому росту выплат по ипотечным и другим кредитам.



Авидан призвал банки и дальше повышать процентные ставки по депозитным счетам клиентов. По его мнению, многие клиенты все еще не до конца осознали, что могут открывать процентные счета.



“Призываю банки обратить внимание клиентов на то, что есть разные варианты использования их денег”, – сказал Авидан. “Даже при скачке ставок по ипотечным кредитам количество дефолтов будет низким, но пока процентные ставки высоки, количество отказов может расти”.

По словам Авидана, судебные реформы, вызвавшие массовые протесты в начале этого года и тревогу среди западных союзников Израиля, оказали минимальное влияние на банки. Ряд компаний заявляли, что переведут средства из Израиля, но отток был невелик и что деньги вернулись в страну после краха Silicon Valley Bank.