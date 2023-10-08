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Израильские авиакомпании взвинчивают цены
08.10.2023 14:57 Евгения Финкильштейн

Израильские авиакомпании взвинчивают цены

В то время как большинство иностранных авиакомпаний отменяют рейсы  в Израиль, израильские авиакомпании требуют безумные деньги за возможность вернуться домой. Например, авиакомпания El Al взимает почти 700 евро за билет в один конец в Израиль из Берлина.  Имеется  немало израильтян, которые провели праздники заграницей и сейчас не могут вернуться в Израиль. Также есть немало резервистов,  получивших приказ о призыве и желающих вернуться домой на военную службу.

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