



Израильские авиакомпании взвинчивают цены

В то время как большинство иностранных авиакомпаний отменяют рейсы в Израиль, израильские авиакомпании требуют безумные деньги за возможность вернуться домой. Например, авиакомпания El Al взимает почти 700 евро за билет в один конец в Израиль из Берлина. Имеется немало израильтян, которые провели праздники заграницей и сейчас не могут вернуться в Израиль. Также есть немало резервистов, получивших приказ о призыве и желающих вернуться домой на военную службу.