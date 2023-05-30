



Израильская разработка изменит мир сельского хозяйства

Разработка израильской компании позволяет выращивать в 10 раз больше томатов в закрытом помещении.



Шломи Разиэль, предприниматель и генеральный директор компании Grow tech, начал выращивать помидоры совсем недавно, но уже успевает вырастить в 10 раз больше, чем любой средний фермер в Израиле и в мире. "Мы планируем использовать агротехнику и генетику, чтобы достичь урожайности в 800 тонн с дунама при выращивании томатов".



Компания Grow tech из Нижней Галилеи, расположенная внутри пятиэтажного здания и находящаяся в абсолютно стерильных условиях выращивания, чтобы предотвратить возможное появление вредителей, в настоящее время завершает первые испытания по выращиванию огородных овощей внутри закрытых зданий. На сегодняшний день им удалось вырастить с помощью этого метода в основном шпинат и петрушку. Но Grow tech решила справиться с самой большой проблемой - выращиванием огурцов и помидоров.



"Поскольку растение получает идеальные условия, оно возвращает нам вкус, форму и размер", - говорит Набиль Ганим, вице-президент компании Grow Tech Technologies. Помидоры, выращенные в таких условиях, можно есть вообще без мытья, потому что они выращиваются в стерильных условиях - без пестицидов, без пыли и песка в окружающей среде.



Несмотря на успех, такая форма выращивания в настоящее время как минимум на 30 процентов дороже, чем старые теплицы. В дополнение к первоначальным инвестициям в миллионы долларов. цель израильской компании - выйти на рынки, которые сегодня вынуждены импортировать большую часть своей сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.



"Такие регионы, как Персидский залив, скандинавские страны или Япония, испытывают трудности в сельском хозяйстве, и у них есть ресурсы", - объясняет Илан Офер, вице-президент по стратегии и маркетингу компании Grow-tech. "Мы видим, что в некоторых географических регионах даже при цене около 3 долларов за килограмм - это дело прибыльное и дает отдачу от инвестиций".