



Израильская платформа eToro превращает Twitter в площадку для торговли криптой

Израильская платформа для онлайн-торговли eToro объединилась с Twitter для запуска $Cashtags, чтобы пользователи Twitter могли в режиме реального времени видеть цены на широкий спектр акций, криптовалют и других активов, пишет Globes.



В течение некоторого времени владелец Twitter Илон Маск неофициально продвигал социальную сеть как торговую площадку.



Побуждая пользователей участвовать в торговой деятельности, Маск стремится превратить сеть социальных сетей в суперприложение, которое может выполнять дополнительные действия за пределами сферы социальных сетей.



Пользователи Twitter, осуществляющие поиск по символу $Cashtag, который был впервые запущен в декабре 2022 года, в настоящее время видят графики цен в реальном времени по нескольким финансовым активам. После запуска партнерства с eToro список $Cashtags, которые отображают графики цен в реальном времени, значительно расширится, а пользователи смогут перейти на платформу eToro, чтобы увидеть дополнительную информацию об активе, включая графики показателей акций и рыночной стоимости, а также возможность инвестировать. Партнерство будет охватывать $Cashtags, представляющие широкий спектр инструментов на платформе eToro, от акций и ETF до криптовалют и товаров.



Это важное партнерство для eToro, которая пережила трудный год, когда была вынуждена отменить слияние со SPAC и листинг на Уолл-стрит из-за сложных рыночных условий и сообщила о значительном падении доходов от торговли криптовалютой. В то же время eToro объявила, что привлекла 250 миллионов долларов в раунде финансирования, который начался в 2021 году.



Соучредитель и генеральный директор eToro Йони Ассиа сказал: "Финансовый контент в социальных сетях предоставил возможность получить образование многим, кто чувствовал себя отверженным более традиционными каналами. Twitter стал важнейшей частью сообщества розничных инвесторов - это место, куда миллионы обычных инвесторов заходят каждый день, чтобы получить доступ к финансовым новостям, поделиться знаниями и пообщаться. Социальная инвестиционная сеть eToro была построена именно на этих принципах - сообщество, обмен знаниями и лучший доступ к финансовым рынкам. В общих знаниях заключена сила, и, превратив инвестирование в групповое занятие, мы сможем добиться лучших результатов и стать более успешными вместе".

