



Израильская компания заключила контракт на поставку возобновляемой энергии в СА

Крупнейшая в Израиле компания по производству солнечной энергии SolarEdge подписала соглашение о создании совместного предприятия с Ajlan & Bros Holding для внедрения солнечной энергии в Эр-Рияде.



Совместное предприятие будет поддерживать внедрение интеллектуальных решений в области возобновляемых источников энергии в Саудовской Аравии и согласуется с инициативой Saudi Vision 2030, направленной на снижение зависимости страны от нефти к концу десятилетия. Предприятие предложит организациям в стране портфолио продуктов SolarEdge в таких областях, как производство, хранение и управление энергопотреблением, а также моделирование объектов и консультации по переходу на возобновляемые источники энергии.



Ajlan & Bros — крупный конгломерат частного сектора Ближнего Востока и Северной Африки. Предприятие будет обслуживать ведущие объекты в Саудовской Аравии.



В прошлом году Globes сообщил, что десятки израильских деловых и технических деятелей посетили королевство для предварительных переговоров о саудовских инвестициях в израильские компании и израильские инвестиционные фонды, несмотря на то, что у Израиля и Саудовской Аравии нет официальных дипломатических отношений. В последние годы связи укрепились, поскольку наследный принц Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман, как сообщается, рассматривает Израиль в качестве стратегического партнера для помощи в достижении его целей "Видение 2030".



"Видение 2030" королевства описывается на его веб-сайте как "уникальный план преобразующих экономических и социальных реформ, который открывает Саудовскую Аравию миру". План направлен на обеспечение экологической устойчивости по трем направлениям: сокращение всех видов загрязнения, защита окружающей среды от природных угроз, а также защита и восстановление природных ландшафтов.



По данным GlobalData, в этом году Саудовская Аравия достигнет 1,5 гигаватт мощностей возобновляемой энергии, из которых 1 гигаватт будет приходиться на солнечную энергию, что больше, чем 22,5 МВт в 2013 году. Однако, согласно данным, на ископаемое топливо по-прежнему приходится 99% общей мощности в стране.

