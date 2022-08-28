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Израильская компания Water Ways купила акции чилийского стартапа
28.08.2022 09:53 Алина Груднева

Израильская компания Water Ways купила акции чилийского стартапа

Израильская сельскохозяйственная технологическая компания Water Ways Technologies объявила о покупке контрольного пакета акций чилийского стартапа Hidrotop.

 
Сумма сделки составила 3,5 млн долларов.
 
Согласно соглашению, Water Ways приобретет 51% акций Hidrotop.
 
"Мы очень рады завершить это приобретение и приветствуем всех в Hidrotop в семье Water Ways. Эта сделка расширяет масштабы и охват нашего бизнеса по проектам интеллектуального орошения в Южной Америке и соответствует стратегическому направлению", — сказал председатель и главный исполнительный директор Water Ways Technologies Охад Хабер.

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