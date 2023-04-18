



Израильская компания упрощает логистику, превращая водород из газа в порошок

Водород быстро становится признанным революционным продуктом в области возобновляемых источников энергии, который поможет нам, наконец, попрощаться с загрязняющим окружающую среду ископаемым топливом. Проблема в том, что это газ, и его нелегко доставить из одного места в другое или хранить, пишет Israel21c.



“Водород — самый легкий элемент в природе, — отмечает Барух Халперт, генеральный директор израильского стартапа Electriq . - Обычно вы храните его в очень больших газовых баллонах под высоким давлением, и тогда его плотность энергии очень низкая, а также есть много проблем с безопасностью. Чтобы превратить водород в топливо 21 века, разрабатываются новые способы хранения и высвобождения“, — говорит он.



“Есть способ хранить его в виде порошка, который мы значительно усовершенствовали. Мы делаем это гораздо более эффективным способом, который решает множество проблем — очень элегантный способ для конечных потребителей хранить и использовать водород”, - говорит Барух Халперт.



Порошковый водород компании Electriq, называемый KBH4, инертен и негорюч. Он безопасен при транспортировке, может использоваться вне сети и высвобождается в жидкой форме при нажатии кнопки, как чашка кофе, в режиме реального времени.



Клиентами Electriq могут быть “любые, кто использует генератор и ему нужно будет перейти с дизельных генераторов на генераторы, основанные на экологически чистой энергии, а также клиенты, заинтересованные в резервном питании”.



Решения компании еще не представлены на рынке. По словам Халперта, коммерциализация ожидается в ближайшие пару лет.



Помимо привлечения потенциальных клиентов, Electriq заключила соглашение о сотрудничестве с портом Амстердама, где она построит свой первый завод по производству порошка, который будет запущен к 2026 году.



