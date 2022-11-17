



Израильская компания SimilarWeb объявила о сокращениях

Израильская компания SimilarWeb, занимающаяся веб-аналитикой, объявила, что увольняет 10% своих сотрудников.



Как сообщает Globes, по состоянию на май 2022 года в SimilarWeb работало 1250 сотрудников, в том числе 700 в Израиле. По данным издания, увольняются 120 сотрудников.



"Вместе с нашими клиентами мы не застрахованы от реальности инфляции, повышения процентных ставок, энергетического кризиса и геополитического конфликта, которые способствовали замедлению мировой экономики. Сегодня мы объявляем о самом сложном изменении, которое нам когда-либо приходилось делать в Similarweb. Мы сокращаем размер нашей команды примерно на 10% и расстаемся со многими талантливыми людьми", - заявили в компании.