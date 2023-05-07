



Израильская компания NewMed Energy начинает бурение у берегов Кипра

Партнеры по месторождению природного газа Афродита, в число которых входит израильская компания NewMed Energy, объявили в воскресенье, что они начали бурение оценочной скважины на месторождении на шельфе Кипра, сообщает The Times of Israel.



Израильская компания NewMed Energy, ранее называвшаяся Delek Drilling, владеющая 30% акций месторождения, заявила, что бурение оценочной скважины, как ожидается, займет около трех месяцев. Другими партнерами в газовом месторождении Афродита, запасы которого оцениваются в 124 миллиарда кубометров газа, являются американские энергетические гиганты Chevron и Shell, каждый из которых владеет по 35% акций.



Месторождение природного газа Афродита, открытое в 2011 году, расположено примерно в 170 км к югу от Лимассола на Кипре и в 30 км к северо-западу от израильского газового месторождения Левиафан, одного из крупнейших в мире глубоководных газовых месторождений. Ранее в этом году партнеры по месторождению Левиафан — NewMed Energy, Chevron и Ratio Oil Corp — объявили о планах увеличить годовую добычу и экспорт газа в 2025 году для удовлетворения растущего спроса. В настоящее время максимальная мощность до 1,2 миллиарда кубических футов природного газа в день или 12 миллиардов кубических метров в год перекачивается из резервуара Левиафан для поставки и продажи газа в Израиль, Египет и Иорданию.



И Израиль, и Египет в последние годы стали экспортерами газа после крупных морских открытий, поскольку Европа полна решимости избавиться от зависимости от импорта российского газа. В июне Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании с Европейским союзом, согласно которому Израиль впервые будет экспортировать свой природный газ в блок. Согласно соглашению, израильский газ может поставляться в ЕС через египетские заводы по производству СПГ.



"Помимо продвижения второй фазы резервуара Левиафан, который удовлетворяет потребности местной и региональной экономики, мы добиваемся прогресса и значительно продвигаем разработку резервуара Афродиты, — сказал генеральный директор NewMed Energy Йосси Абу. - Глобальный спрос на природный газ растет, и такой крупный резервуар, как Афродита, может помочь удовлетворить этот спрос".



NewMed Energy заявила, что оценочная скважина пробурена для подтверждения оценок характера и размера газового месторождения Афродита, объем которого в настоящее время оценивается в 4,4 триллиона кубических футов, что является "значительным шагом" на пути к его разработке. Ожидается, что после завершения разработки пласта скважина будет использоваться в качестве эксплуатационной.



Оценочная скважина является частью рабочего плана по разработке резервуара Афродиты. В сентябре партнеры по газовому месторождению утвердили бюджет в размере около 192 миллионов долларов на бурение и выполнение предварительных инженерных работ, необходимых для разработки газового месторождения.



Общая стоимость плана развития, включая стоимость прокладки трубопроводов до целевых рынков, оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов.



Партнеры стремятся поставлять природный газ с месторождения Афродита на внутренний рынок Кипра, а также экспортировать природный газ по трубопроводу на другие рынки, включая рынок Египта и мировой рынок СПГ. По данным NewMed Energy, поставка природного газа из резервуара Афродиты ожидается не раньше 2027 года.



