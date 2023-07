Израильская компания Energix заказала системы солнечных панелей на 5 ГВт в США

Крупнейший производитель солнечных панелей в США First Solar поставит израильской компании Energix, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, тонкопленочные солнечные панели мощностью 5 ГВт. Панели, которые First Solar поставит Energix с 2026 по 2030 год, будут обеспечивать чистой энергией проекты в Израиле, Польше и США. Это крупнейшая сделка Energix за всю историю.



Energix, у которой уже есть более проекты в трех странах на 7 ГВт, также будет сотрудничать с First Solar Recycling Services для утилизации солнечных панелей с истекшим сроком службы.



Ожидается, что к 2030 году Energix будет эксплуатировать от 7 до 9 ГВт панелей First Solar.



Среди 10 крупнейших мировых производителей солнечных панелей First Solar единственным производителем тонкопленочных фотоэлектрических модулей.