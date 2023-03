Израильская фирма подписала первую сделку с ОАЭ

Израильская компания Cyberint Technologies Ltd. подписала соглашение с телекоммуникационной компанией etisalat by e& из ОАЭ о защите инфраструктуры от киберпреступников.



Фирма основана в 2010 году. Она занимается отслеживанием кибернаемников и злоумышленников, их разоблачением и оповещением как государственных, так и частных организаций о попытках кибератак.



Соглашение, стоимость которого оценивается в несколько миллионов шекелей, заключено на три года.



"Наше соглашение с etisalat by e& показывает, что дальновидные компании, особенно в критически важных сферах, таких как телекоммуникации, принимают меры и меняют ситуацию с киберпреступниками", - сказал гендиректор Cyberint Йохай Корем.