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Израильская фирма подписала первую сделку с ОАЭ
15.03.2023 16:33 Алина Груднева

Израильская фирма подписала первую сделку с ОАЭ

Израильская компания Cyberint Technologies Ltd. подписала соглашение с телекоммуникационной компанией etisalat by e& из ОАЭ о защите инфраструктуры от киберпреступников.

Фирма основана в 2010 году. Она занимается отслеживанием кибернаемников и злоумышленников, их разоблачением и оповещением как государственных, так и частных организаций о попытках кибератак.

Соглашение, стоимость которого оценивается в несколько миллионов шекелей, заключено на три года.

"Наше соглашение с etisalat by e& показывает, что дальновидные компании, особенно в критически важных сферах, таких как телекоммуникации, принимают меры и меняют ситуацию с киберпреступниками", - сказал гендиректор Cyberint Йохай Корем.

 

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