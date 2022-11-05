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Израильская фирма по кибербезопасности Apiiro привлекла $100 млн
05.11.2022 13:15 Ольга Белозерова

Израильская фирма по кибербезопасности Apiiro привлекла $100 млн

Израильская компания по обеспечению безопасности облачных приложений Apiiro объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает издание Globes.

Основателями Apiiro являются Идан Плотник (генеральный директор) и Йоантан Эльдар (технический директор), которые оба служили в киберподразделении ЦАХАЛа.

Плотник продал Microsoft предыдущую компанию по кибербезопасности Aorato за 200 миллионов долларов и впоследствии работал в Microsoft. Эльдар был архитектором и инженером-менеджером в Aorato.

Их новый проект Apiiro  выявляет риски и слабые места в коде облачных приложений на этапе разработки и при их выпуске.

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