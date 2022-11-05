



Израильская фирма по кибербезопасности Apiiro привлекла $100 млн

Израильская компания по обеспечению безопасности облачных приложений Apiiro объявила о завершении раунда финансирования серии B на сумму 100 миллионов долларов.



Об этом сообщает издание Globes.



Основателями Apiiro являются Идан Плотник (генеральный директор) и Йоантан Эльдар (технический директор), которые оба служили в киберподразделении ЦАХАЛа.



Плотник продал Microsoft предыдущую компанию по кибербезопасности Aorato за 200 миллионов долларов и впоследствии работал в Microsoft. Эльдар был архитектором и инженером-менеджером в Aorato.



Их новый проект Apiiro выявляет риски и слабые места в коде облачных приложений на этапе разработки и при их выпуске.