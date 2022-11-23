



Израильская финтех-компания Rapyd уволит десятки сотрудников

Израильская финтех-компания Rapyd уволит десятки сотрудников в ближайшие месяцы. Некоторые менеджеры на различных уровнях уже были уведомлены ранее на этой неделе о том, что их команды закрываются или сокращаются.



Об этом сообщает Globes.



"В этом году Rapyd приобрела две компании, в которых работает около 300 человек по всему миру, и завершение одного из приобретений, исландской компании Valitor, было отложено на 12 месяцев. После завершения слияния с Valitor руководство компании сейчас работает над планами на 2023 и 2024 годы, и компания изучает возможность сокращения штата", - заявили в компании.



Компания Rapyd разработала платформу цифровых платежей, которая конкурирует с Stripe и PayPal и позволяет малым, средним и крупным предприятиям получать платежи по 200 возможным каналам.