



Израиль запускает проект, который обеспечит электроэнергией 60 000 домохозяйств

Израильская компания по возобновляемым источникам энергии Teralight, движение Moshavim и министерство охраны окружающей среды в четверг запустили крупнейший в стране проект солнечных панелей в южной части Изреельской долины.



Ожидается, что к концу первой половины 2024 года проект обеспечит электроэнергией около четверти миллиона израильтян, проживающих в более чем 60 000 домохозяйств. Проект будет работать с установленной мощностью 250 мегаватт, равной 5,2% мощностей зеленой энергии Израиля и 1,2% его общей электрической мощности. Общий финансовый объем проекта оценивается в 900 миллионов шекелей.



По словам министра охраны окружающей среды Идит Силман, проект “будет подавать чистую солнечную электроэнергию в сеть высокого напряжения” и “внесет значительный вклад в увеличение производительности за счет возобновляемых источников энергии, а также в сокращении выбросов парниковых газов и загрязнителей воздуха в Израиле“.



Teralight является местным лидером в создании и развитии солнечной энергетики. У него есть незавершенные проекты в размере около 1300 мегаватт в Израиле.



“Проект Ta'anakh продвигает Израиль к значительному шагу на пути к увеличению использования электроэнергии, произведенной из чистой солнечной энергии, производимой Blue and White“, — сказала генеральный директор Teralight Рани Лифшиц.



Он добавил, что компания находится в процессе создания “солнечных проектов и хранилищ со значительным объемом примерно 1000 мегаватт и 375 мегаватт-часов соответственно, которые, как ожидается, будут постепенно подключаться к сети в течение следующих трех лет, и поэтому мы будет ведущим игроком в Израиле”.



Согласно предыдущим отчетам Министерства охраны окружающей среды, в настоящее время только около 10% энергии в Израиле поступает от солнечной энергии. Тем не менее, по оценкам министерства, если бы солнечные панели были правильно распределены, солнечные установки могли бы генерировать 40% от общего объема производства электроэнергии в Израиле к 2030 году.

