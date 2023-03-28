



Израиль запускает межминистерскую комиссию по общенациональному внедрению 5G

Министерство связи Израиля во вторник объявило о создании межминистерского комитета для содействия дальнейшим инициативам, которые помогут продвинуть революцию 5G в стране.



В комитет, возглавляемый генеральным директором министерства связи Лиран Авишер Бен-Хорин, войдут представители министерства финансов, канцелярии премьер-министра, Банка Израиля и Управления инноваций Израиля. У нового комитета будет шесть месяцев, чтобы дать рекомендации о том, как ускорить процесс модернизации коммуникационной инфраструктуры Израиля по всей стране.