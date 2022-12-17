



Израиль занял 16-е место в рейтинге инноваций: привлекателен для капиталов

Израиль занял 16-е место в списке из 50 наиболее инновационных стран мира. Исследование, проведенное Всемирной организацией интеллектуальной собственности WIPO, базируется на 81 индикаторе из семи категорий:

развитости бизнеса – инвестиции бизнесов в научные исследования и разработки, иностранные инвестиции

развитие рынка – ВВП страны, уровень конкуренции

инфраструктуры – дороги, больницы, школы, энергетика

человеческий капитал – государственные расходы на учащегося, качество академических и исследовательских учреждений

институты – стабильность государства, безопасность, легкость в создании компании

результаты творческого труда – известные бренды, промышленность

результаты знаний и технологий – патенты, рост производительности труда, расходы на программное обеспечение

Израиль занял первое место в регионе Северной Африки и Западной Азии, опередив Эмираты и Турцию.В общем списке Израиль с 50,2 балла опережают 15 стран. Это Швейцария, США, Швеция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея, Сингапур, Германия, Финляндия, Дания, Китай, Франция, Япония, Гонконг и Канада.По развитию бизнеса Израиль занимает 6-е место в мире, по развитию рынка 7-е место и такое же по результатам знаний и технологий. По индикаторам сделок с участием венчурного капитала, по участию женщин с продвинутыми университетскими степенями и по числу патентов Израиль находится на первом месте.В то же время Израиль заметно отстает по другим показателям, связанным с государственными инвестициями: по развитию инфраструктур страна на 42-ом месте (на 1-ом месте Швеция), по качеству институтов на 41-ом месте (на 1-ом месте Сингапур), по человеческому капиталу на 24-ом (здесь впереди всех Южная Корея). По результатам творческого труда на 36-ом (лидирует Швейцария).По индикатору образования Израиль на 47-ом месте: по результатам экзаменов PISA на 39-ом месте, а по инвестициям правительства на ученика в средней школе (доля ВВП) на 57-ом месте. По количеству учеников на одного учителя Израиль на очень плохом 65-ом месте. По политической стабильности страна на 53 месте, а по нормативно-правовой среде – на 58 месте.Вытягивает Израиль вперед все, что касается исследований в академических институтах и финансировании из венчурных фондов и заграничных капиталов. По связке университетов с промышленностью в инновациях Израиль занимает 2-е место в мире и 1-е место по участию иностранного капитала в расходах на исследования и разработки.