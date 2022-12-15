



Израиль выставит на аукцион четыре зоны разведки газа в Средиземноморье

Министерство энергетики Израиля заявило во вторник, что будет искать заявки на четыре зоны в восточном Средиземноморье от энергетических компаний, заинтересованных в разведке природного газа, сообщает Reuters.



За последние полтора десятилетия в этом районе были обнаружены крупные месторождения газа, и Израиль надеется, что будут обнаружены новые для увеличения запасов и продвижения сделки по поставкам газа в Европу, которая ищет новые источники энергии.



Одна из зон примыкает к морской границе с Ливаном, которая была установлена ​​в октябре в рамках исторической сделки, заключенной при посредничестве США.



Министр энергетики Карин Эльхаррар заявила, что тендерный процесс “позволит усилить конкуренцию, создаст стабильность в поставках на местный рынок и позволит подписать больше соглашений… об экспорте природного газа в страны мира”.