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Израиль выделит миллионы шекелей на исследования климатического кризиса
09.09.2022 16:52 Ольга Белозерова

Израиль выделит миллионы шекелей на исследования климатического кризиса

Совет высшего образования Израиля впервые выделит сотни миллионов шекелей в течение следующих пяти лет на исследования климатического кризиса и устойчивого развития.

Об этом сообщает "Гаарец"

Отмечается, что предстоящая пятилетняя программа представляет собой важный шаг вперед для израильских исследований климата. Ряд ученых из Тель-Авивского университета, Еврейского университета и Института Вейцмана рассказали изданию, что Израилю не хватает академических исследований и данных об изменении климата, и страна должна подготовиться к тому, что ООН считает угрозой человечеству.

Министерство охраны окружающей среды и Метеорологическая служба Израиля также обеспокоены отсутствием междисциплинарных исследований климатического кризиса и его последствий для региона.

Как сообщается, средства будут направлены на исследования по проблемам энергетического и климатического кризиса, а также продовольствия, сельского хозяйства и биологического разнообразия. Часть средств пойдут на исследования, связанные с транспортом и умными городами, а также на образование в области устойчивого развития, регулирования, здравоохранения и социального обеспечения.

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