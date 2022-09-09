



Израиль выделит миллионы шекелей на исследования климатического кризиса

Совет высшего образования Израиля впервые выделит сотни миллионов шекелей в течение следующих пяти лет на исследования климатического кризиса и устойчивого развития.



Об этом сообщает "Гаарец".



Отмечается, что предстоящая пятилетняя программа представляет собой важный шаг вперед для израильских исследований климата. Ряд ученых из Тель-Авивского университета, Еврейского университета и Института Вейцмана рассказали изданию, что Израилю не хватает академических исследований и данных об изменении климата, и страна должна подготовиться к тому, что ООН считает угрозой человечеству.



Министерство охраны окружающей среды и Метеорологическая служба Израиля также обеспокоены отсутствием междисциплинарных исследований климатического кризиса и его последствий для региона.



Как сообщается, средства будут направлены на исследования по проблемам энергетического и климатического кризиса, а также продовольствия, сельского хозяйства и биологического разнообразия. Часть средств пойдут на исследования, связанные с транспортом и умными городами, а также на образование в области устойчивого развития, регулирования, здравоохранения и социального обеспечения.