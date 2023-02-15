



Израиль впервые в истории присоединяется к клубу экспортеров нефти

Нефтегазовая компания Energean отметила еще одну веху, впервые отправив на экспорт груз сырой нефти добытой из месторождения Кариш в шельфе Израиля.



Как сообщила Energean во вторник, 14 февраля 2023 года, это первый случай в истории добычи нефти и газа в Израиле, когда жидкие углеводороды будут экспортироваться на мировые рынки.



Матиос Ригас , генеральный директор Energean, прокомментировал событие: "Мы счастливы и гордимся тем, что Energean помогла Израилю присоединиться к клубу международных экспортеров нефти. Это еще одна веха для нас, которая способствует росту Energean как значимого игрока на местных и региональных рынках".



Energean начала добычу газа и нефти на месторождении Кариш у берегов Израиля в октябре 2022 года. Газопровод сбыта имеют конечную пропускную способность 8 млрд кубометров газа в год.



В январе 2023 года Energean заявила, что ее ключевые проекты развития — Karish North , NEA/NI , Cassiopea — позволят ей достичь среднесрочной цели добычи сырой нефти в 200 тыс. баррелей в сутки. С этой целью к концу 2023 года ожидается установка второй нефтяной линии.

