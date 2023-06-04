



Израиль возглавляет революцию в энергетической отрасли – анализ

Демонстрация тяжелых и дорогих машин на одной из крупнейших конференций нефтегазовой отрасли в Мадриде, сменилась демонстрацией автономных подводных лодок и продвинутых небольших автономных роботов. Программное обеспечение для анализа тяжелых сейсмических данных заменено программным обеспечением для оптимизации систем и анализа данных, а устаревшие диспетчерские были – инновационными дисплеями, основанными на моделировании объектов, дистанционном управлении и управлении цифровыми моделями объектов.



Не осталось и следа старой тяжелой промышленности с воздействием на окружающую среду. Компании постарались представить имидж экологических, передовых, цифровых энергетических компаний, инвестирующих в технологии, которые уменьшают воздействие на окружающую среду и фокусируются на возобновляемых источниках энергии и технологических инновациях.



“Мы инвестируем все больше и больше в возобновляемые источники энергии, потому что это будущее, но большие деньги вкладываются в цифровые технологии, которые ведут к повышению эффективности, снижению затрат и снижение воздействия на окружающую среду”, – говорит оп-менеджер одной из крупнейших нефтегазовых компаний.



На поверхности происходит революция в нефтяной и газовой промышленности:

от промышленности, ориентированной на ископаемое топливо, к отрасли, ищущей экологически чистые альтернативы энергии;

от консервативной отрасли к открытой отрасли, ищущей внеорганизационные технологические решения;

от отрасли, ориентированной на работу с небольшим количеством крупных субподрядчиков, к отрасли, открытой для работы с множеством инновационных компаний;

от отрасли, ориентированной на внутренние исследования и разработки, до отрасли, стремящейся внедрить новые внеорганизационные технологии и решения.

Сегодня все больше и больше людей понимают, что реальная перспектива состоит в том, что в ближайшие 30-40 лет ископаемые виды энергии с упором на природный газ, который представляет собой переходную энергию между старыми (нефть и уголь) и возобновляемыми источниками энергии, останутся ключевыми источниками энергии в мировом энергетическом балансе. Поэтому происходит смена парадигмы и огромные инвестиции с прицелом на будущее.



Израиль стоит на пороге исключительных возможностей. Огромная, богатая отрасль доверяет внутренним и внешним инновациям и готова вкладывать огромные ресурсы. Для поиска новых технологий в этой области компании отрасли создали десятки инвестиционных организаций с огромным капиталом, предназначенным для неорганизационных инвестиций, в том числе огромные венчурные фонды, акселераторы, инкубаторы, программы развития сотрудничества между промышленностью и наукой, и более.



Прямо сейчас создается возможность для израильского инновационного сообщества начать устанавливать лидерство в этой области. Это исторический момент – превратить Израиль в “центр” инноваций для возобновляемой нефтегазовой отрасли. Крупные энергетические компании знают потенциал израильских инноваций и смотрят на Израиль с надеждой. Они ищут передовые решения в предпринимательской и технологической экосистеме, в научных кругах, промышленности и израильском инновационном сообществе.



Недавним примером этого является визит группы инноваций из ведущей компании по разведке и добыче Energean, которая объединила свои усилия с гигантской компанией Halliburton и собирается встретиться со стартапами, предпринимателями и учеными в Израиле в первое в таком роде событие.



Встреча дает возможность привлечь внимание к большим возможностям, связанным с связью между нефтегазовой промышленностью и израильскими инновациями. Вполне вероятно, что это будет первым шагом в длинной череде связей такого рода, прокладывающих путь к неизбежной революции в энергетическом мире завтрашнего дня.



Генеральный директор ISROG и специальный консультант министра энергетики по инновациям в области нефти и газа Хила Гивон.