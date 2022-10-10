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Израиль вошел в пятерку стран с худшими условиями работы
10.10.2022 12:42 Ольга Белозерова

Израиль вошел в пятерку стран с худшими условиями работы

Израиль занял пятое место в рейтинге стран с худшими условиями работы.

Рейтинг был составлен международной страховой компанией William Russell, сообщает Jerusalem Post.

Отмечается, что Израиль входит в пятерку худших стран для работы, когда речь идет об условиях труда и льготах.

Наихудшей страной с точки зрения условий труда, согласно списку, является Мексика с оценкой работы и занятости 0,47 из 10. Показатели Израиля - 3,62.

Лучшими странами для работы по порядку являются Дания, Финляндия и Норвегия.

 

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