



Израиль вошел в пятерку стран с худшими условиями работы

Израиль занял пятое место в рейтинге стран с худшими условиями работы.



Рейтинг был составлен международной страховой компанией William Russell, сообщает Jerusalem Post.



Отмечается, что Израиль входит в пятерку худших стран для работы, когда речь идет об условиях труда и льготах.



Наихудшей страной с точки зрения условий труда, согласно списку, является Мексика с оценкой работы и занятости 0,47 из 10. Показатели Израиля - 3,62.



Лучшими странами для работы по порядку являются Дания, Финляндия и Норвегия.



