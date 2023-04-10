



Израиль стал третьим по величине импортером китайских автомобилей

На прошлой неделе китайское таможенное управление опубликовало данные об экспорте китайских автомобилей за первые два месяца 2023 года. Израиль был третьим по величине рынком с экспортом 15 500 автомобилей, уступая России 20 100 и Мексике 18 700. Израиль обогнал важные для Китая рынки, такие как Австралия, Чили, Таиланд и Саудовская Аравия. Первой западноевропейской страной в списке является Франция на 11-м месте, сообщает Globes.



15 500 китайских автомобилей, экспортированных в Израиль в январе и феврале 2023 года, составляют 8,4% всего экспорта автомобилей Китая. Израиль импортировал из Китая больше автомобилей за первые два месяца 2023 года, чем весь ЕС.



Китайские автомобили были в основном четырех марок: BYD, SAIC-MG, Geely Geometry и Chery. 80% автомобилей были электромобилями или подключаемыми модулями, за исключением Chery, которая экспортировала в Израиль 2500 автомобилей, работающих на бензине.



Эти цифры являются экспортом, а не продажами, и поэтому большая часть этих автомобилей все еще находится на складах импортеров в Израиле. Кроме того, эти цифры не включают очень значительный экспорт Tesla с завода в Шанхае, который в среднем составляет более 40 000 автомобилей в месяц. Это важный момент, потому что правительственные чиновники в Китае иногда добавляют гиганта электромобилей в список китайского экспорта, и это значительно увеличивает экспорт в Европу.



Значение Израиля для китайской автомобильной промышленности выходит далеко за рамки количества продаваемых здесь автомобилей. Для китайцев Израиль — это развитый западный рынок, где признаются строгие европейские автомобильные правила и на котором китайские производители на равных конкурируют с известными автомобильными брендами со всего мира. Выход на такой рынок является одновременно важным символическим достижением, а также ареной для прохождения испытаний в рамках подготовки к проникновению в Европу, где конкурентный маркетинг и тактика ценообразования могут быть протестированы против доминирующих конкурентов, таких как Hyundai, Volkswagen, Tesla и других. Но помимо этого, последние данные показывают, что экспорт автомобилей из Китая в Израиль также становится коммерчески значимым для некоторых брендов.



Возьмем, к примеру, продажи электромобиля GEELY Geometry. В Китае Geometry является второстепенным брендом для материнской компании, которой принадлежит около 12 различных марок автомобилей. Согласно данным, в 2022 году продажи всех моделей марки Geometry в Китае составили 15 710 автомобилей, тогда как в прошлом году в Израиле было продано более 6 800 автомобилей. Другими словами, продажи Geometry в Израиле составили почти 45% продаж бренда на огромном китайском рынке.



В отличие от Geometry, чей экспорт ориентирован на Израиль, группа BYD в настоящее время находится в разгаре масштабной глобальной экспортной кампании своих моделей электромобилей, особенно ATTO 3. В настоящее время компания экспортирует электромобили на рынки Азии, Австралии и Европы. По данным первого квартала 2023 года компания выпустила около 39 000 электромобилей, из них около 30 000 автомобилей модели ATTO 3. Тем не менее, Израиль является третьим по величине рынком для BYD: 15% его экспорта приходится на Израиль в первом квартале 2023 года.



