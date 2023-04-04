



Израиль сократил выбросы парниковых газов на 10% за 10 лет - ОЭСР

Выбросы парниковых газов в Израиле сократились примерно на 10% в расчете на душу населения за последнее десятилетие, согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по стране.



Однако выбросы от транспорта, промышленных процессов и отходов продолжают значительно увеличиваться, в то время как расширение использования возобновляемых источников энергии сталкивается с рядом препятствий.



“Интенсивность выбросов в экономике снизилась, но загрязнение воздуха остается проблемой, — говорится в опубликованном в понедельник отчете. - Большинство израильтян по-прежнему подвергаются сильному загрязнению мелкими частицами, что значительно превышает рекомендуемый ВОЗ предел в 10 микрограммов на м3”.



ОЭСР подчеркнула, как открытие морских месторождений газа привело Израиль к переходу от угля к природному газу для производства электроэнергии и улучшило энергетическую безопасность страны.



Для обезуглероживания электроэнергетического сектора — самого значительного источника выбросов парниковых газов (40% от общего объема выбросов) — требуется увеличение использования возобновляемых источников энергии.



“Использование преимущественно природного газа поставит под угрозу необходимую глубокую декарбонизацию в отсутствие широкого внедрения технологий улавливания и хранения углерода”, - сказано в отчете.



Тем не менее, расширение использования возобновляемых источников энергии сталкивается с проблемами, в том числе с высокими ценами на строительство сетей и хранилищ, а также с отсутствием упорядоченных процедур получения разрешений.



“Более высокие акцизы на природный газ сделают производство возобновляемой энергии более конкурентоспособным. Кроме того, газовые электростанции будут иметь ценность в качестве резерва для производства электроэнергии с возможностью диспетчеризации, чтобы компенсировать прерывистость возобновляемых источников энергии“, — отмечает ОЭСР.



В отчете также рекомендуется, чтобы Израиль экспортировал свой природный газ в страны, где это могло бы помочь сократить использование угля, и импортировал возобновляемую энергию из соседних стран в дополнение к внутреннему производству.



Власти поставили амбициозные цели по выбросам, в том числе сократить новые выбросы на 27% к 2030 году и на 85% к 2050 году.



“Национальный план действий по изменению климата на 2022–2026 годы определяет более сотни мер по сокращению выбросов от электричества, транспорта, промышленности, зданий и отходов. Однако вклад этих мер в достижение целевых показателей по сокращению еще не был определен количественно. Кроме того, законопроект еще не одобрен парламентом, что усилит подотчетность правительства“, — говорится в сообщении.



Транспорт является вторым по величине источником парниковых газов, на него приходится около 40% всех выбросов. В отчете рекомендуется повысить качество автобусных перевозок в краткосрочной перспективе и завершить строительство метро в Тель-Авиве к 2032 году в долгосрочной перспективе.



